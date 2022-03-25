Между госпиталем Тетюхина и КРСУ наметился компромисс

В конфликте между КРСУ и АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» возможен компромисс. Вероятно, Корпорация развития Среднего Урала подаст ходатайство об отложении рассмотрения своей кассационной жалобы на решения арбитражных судов в пользу лечебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба госпиталя.

В АО «ГВИТ» напоминают, что госпиталь был создан в 2013 году на принципах государственно-частного партнерства (частный инвестор Владислав Тетюхин – 3,4 млрд руб., и правительство Свердловской области – 1,2 млрд руб. через компанию-оператора АО «КРСУ»). С 2021 года АО «КРСУ» пыталось в судебном порядке взыскать с госпиталя денежные средства, выделявшиеся из областного бюджета. Госпиталь заявил встречный иск, чтобы обязать КРСУ принять акции лечебного учреждения в размере 25,6% в счет предоставленных инвестиций.

В сентябре 2021-го – январе 2022 года суды отказали КРСУ в истребовании денежных средств, поскольку они носили исключительно инвестиционный характер, что подтверждается базовыми договорами. Исковые требования госпиталя были удовлетворены. Одновременно, в январе 2022 года, АО «Гоcпиталь ВИТ» заявило правительству Свердловской области, что готово передать в казну региона долю своей дочерней компании (ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина») в размере 25,6%.

В феврале 2022 года КРСУ обратилась в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой на ранее принятые решения.

После этого между руководителями областного правительства, КРСУ и госпиталем прошли переговоры по урегулированию конфликта по существу. С учетом предложенных компромиссных решений стороны склоняются к подаче ходатайств об отложении рассмотрения кассационной жалобы АО «КРСУ» на предусмотренный законодательством срок.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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