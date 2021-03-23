КРСУ требует с госпиталя Тетюхина 89 миллионов рублей

Корпорация развития Среднего Урала требует более 89 миллионов рублей с нижнетагильского Госпиталя восстановительных инновационных технологий. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Свердловской области, первое заседание состоится 2 апреля. Подробности в картотеке суда не раскрываются, но известно, что эта сумма – долг по договору займа.

Бюджет Свердловской области через КРСУ пытается вернуть деньги, которые выдавались на строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра еще в 2013 году. В 2006 году бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин продал свой пакет акций корпорации и вложил в проект более 3 млрд рублей собственных средств, область выделила 1,2 млрд рублей. Госпиталь открыли в 2014 году, и с тех пор власти региона неоднократно в числе своих заслуг указывали это уникальное медучреждение.

А Владислав Тетюхин также неоднократно пытался добиться выделения квот на лечение в клинике и, соответственно, субсидий. Федеральные средства госпиталь получил уже после смерти мецената, но лишился областной поддержки.

Как сообщает 66.ru, взыскание 89 миллионов с госпиталя через КРСУ – это попытка получить акции клиники. Таким образом 25,6% акций может перейти в собственность региона. Ранее "Коммерсант-Урал" со ссылкой на источник в правительстве региона сообщал, что правительство, КРСУ и наследники Тетюхина ведут переговоры о передаче 25,6% акций компании-собственника госпиталя на баланс области, наследники мецената были против.

В пресс-службе Госпиталя восстановительных инновационных технологий «Новому Дню» пообещали предоставить комментарий позже, в КРСУ попросили направить официальный запрос, ответ мы опубликуем, когда он будет получен.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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