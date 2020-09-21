Госпиталь Тетюхина снова остался без квот – теперь областных

В этом году Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Владислава Тетюхина не получил областные квоты на операции. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Гендиректор УКЛРЦ Алексей Щелкунов с весны бьет тревогу, ведь очередь на высокотехнологичную медпомощь – примерно тысяча пациентов. А со здоровьем медлить нельзя. До недавнего времени государство существенно финансировало работу частного медцентра, коммерческую составляющую трудно раскачать из-за дороговизны технологий. Но сейчас руководство учреждения не скрывает, что без помощи региона наступили трудные времена», – написал он.

Речь идет о квотах, которые оплачиваются из бюджета Свердловской области. Долгое время у госпиталя была проблема с федеральными квотами, однако в этом году впервые за шесть лет УКЛРЦ их получил – весной сообщалось, что тетюхинскому госпиталю дадут 1300 квот на эндопротезирование крупных суставов за счет средств бюджета страны. «Выделение федеральных квот как-то отложило, отодвинуло на второй план выделение региональных. Напомним, что каждый год наша медорганизация в виде региональных квот получает порядка 1300, в которые включены были и такие, как ревизия и пластика суставов (около 200-250), коленного сустава – 1000-1100. В этом году вопрос по региональным квотам не решен. А уже июнь месяц. А у нас более 300 человек пациентов по ревизии и пластике, которые в очереди стоят, которые не могут получить помощь. Выделение федеральных квот их проблему не решит», – говорил в интервью ОТВ Щелкунов.

Альшевских заявил, что уже обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой решить проблему, а также предложил «найти деньги на наследие Тетюхина свердловском резервном фонде». Кроме того, он предположил, что при верстке бюджета региона на будущий год должны быть учтены суммы, которые требуется выделить на высокотехнологичную медпомощь жителям области в негосударственных клиниках.

В минздраве Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что прорабатывают вопрос, как довести деньги из региональной казны на оказание ВМП до частных медучреждений, к каким относится и тетюхинский госпиталь. «В настоящее время готовятся нормативно-правовые документы субъекта», – прокомментировали там.

Напомним, в 2006 году промышленник и меценат Владислав Тетюхин продал свой пакет акций корпорации «ВСМПО-Ависма» и вложил более 3,3 млрд рублей собственных средств в создание клинического лечебно-реабилитационного центра. Медучреждение получило высокие оценки экспертов здравоохранения, но с того времени и до самой смерти Тетюхин неоднократно обращался за помощью центру к властям разных уровней, в том числе к губернатору Куйвашеву. В частности, меценат в 2015 году рассказывал, что пытается получить от Минздрава РФ квоты на проведение в УКЛРЦ операций, которые будут субсидироваться из федерального бюджета, но в министерстве дали понять, что примут подобное обращение только от главы региона. «Вопрос распределения квот лежит на федеральном уровне. Мы обращались несколько раз. Но это подстегивает и коллег из других регионов, чтоб поднять уровень до нашего. И они неохотно отдают пациентов». Тем не менее, вопросом заниматься будут, с повестки он не снят и т.д. «Ту высокотехнологичную помощь, которую жители Магаданской области не смогут получить у себя, смогут получить здесь», – заявлял в 2019 году Куйвашев.

В итоге федеральные квоты госпиталь получил только в этом году – после смерти самого Владислава Тетюхина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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