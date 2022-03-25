Филармония проведет «Безумные дни» без иностранных музыкантов

Фестиваль «Безумные дни» Свердловская филармония проведет в этом году без участия иностранных музыкантов. Программу обещали презентовать в ближайшие недели.

«Безумные дни» будут. Но это, видимо, произойдет без иностранных ансамблей. Наша российская культура позволяет полностью заместить их, – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. – Всего будет 100 концертов, через неделю, наверное, объявим программу. Попробуем в сад Вайнера выйти. Пандемия подтолкнула нас выйти на улицу, мы проводили «Воздушные сезоны» [в парке Маяковского] и будем продолжать уличные концерты».

Также Александр Колотурский рассказал, что переносятся гастроли музыкантов, которые должны были пройти в Германии в конце марта 2022 года. Пока что дату изменили на ноябрь 2023 года.

«А наши мероприятия, которые были запланированы с участием зарубежных музыкантов, будем делать с другими странами или нашими музыкантами. Но мы ничего не отменяем», – заявил Колотурский.

Напомним, фестиваль «Безумные дни» проходит в Екатеринбурге с 2015 года традиционно летом. На десятках площадок в городе проходят одновременно короткие концерты разных исполнителей. Смысл фестиваля в том, чтобы за небольшую плату познакомить слушателя с максимально разнообразной музыкой и стилями. В предыдущие годы в Екатеринбург приезжали ансамбли, оркестры и исполнители из разных стран мира.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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