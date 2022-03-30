Ural Music Night не отказывается от рассмотрения заявок музыкантов из Европы: «Жюри отслушает всех»

Оргкомитет Ural Music Night получил 2120 заявок от музыкантов из России, Европы и стран СНГ. Жюри не будет отказываться от прослушивания материалов европейских исполнителей, несмотря на то, что сейчас добираться до России таким группам крайне сложно. «Ситуация до лета, когда пройдет фестиваль, еще может измениться. Поэтому никаких исключений не будет, прослушивать жюри будет всех», – рассказали в пресс-службе.

По данным пресс-атташе UMN Григория Колмогорова, заявки подали музыканты из 211 городов.

«Екатеринбург и Москва почти сравнялись по числу коллективов, намеревающихся пополнить лайнап фестиваля. Самый далекий от Екатеринбурга музыкант, желающий выступить на «Уральской ночи музыки», живет в Южно-Сахалинске, самый близкий (не учитывая Екатеринбург) – в Берёзовском. Самый малочисленный населенный пункт, из которого пришла заявка, – поселок Волна Революции, в котором проживает 493 человека.

Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России, другие потенциальные участники живут в Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Чехии и Швеции», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас авиасообщение России со многими упомянутыми странами ограничено, добираться можно только со стыковками. Но это не повлияет на решение жюри, сообщили «Новому Дню».

«В ближайшие две-три недели эксперты будут заниматься отбором музыкантов для шорт-листа. Когда станет понятен окончательный список, будем решать проблему с логистикой. До лета ситуация [с авиаперевозкой] может еще поменяться. Тогда и будем думать», – пояснил Григорий Колмогоров.

Все заявки оценят 100 экспертов отбора – представители музыкальной индустрии, среди которых организаторы фестивалей, журналисты, издатели, ведущие, промоутеры, продюсеры и так далее. На принятие решения о приглашении на «Ночь музыки» повлияют как качество музыкального материала, так и опыт выступлений коллективов. Результаты отбора станут известны в конце апреля.

Ural Music Night пройдет 24 июня и по традиции соберет зрителей на площадях, улицах, крышах, в кафе, клубах, ресторанах, барах, театрах, музеях и в других возможных и невозможных локациях. Всего запланировано 100 сцен.

Ранее директор Свердловской филармонии Александр Колотурский сообщал, что в фестивале «Безумные дни», который также проходит летом, примут участие в основном российские исполнители. А музыканты филармонии пока не поедут в Европу: гастрольные выступления перенесли на 2023 год.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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