В Екатеринбурге завершились довыборы в думу. Явка не дотягивает до 10%

В Екатеринбурге закрылись избирательные участки – дополнительные выборы двух депутатов городской думы завершены. По информации муниципального избиркома, общая явка избирателей на 18.00 составила 9,12%. В округе №2 (Верх-Исетский район) к этому времени проголосовали 3223 жителей, в округе №10 (Академический район) – 9109 жителей.

Таким образом, 27 марта за два часа до закрытия избирательных участков проголосовали чуть более 4 тысяч человек – это в два раза меньше, чем во время досрочного голосования.

«Екатеринбург показал интерес к «досрочке», это нормально. Люди привыкли за время пандемии голосовать не только в воскресенье, это безопаснее и для многих удобнее. Члены УИК проверяли уважительности причины досрочного голосования. Жалоб на принуждение, на подвозы не было, это для нас главное. Избиратели воспользовались законным правом голосовать досрочно, что можно только приветствовать», – заявил член общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила, что каких-либо существенных замечаний от представителей партий и кандидатов за время голосования не поступило.

Впрочем, центру общественного наблюдения, в который входят члены ОП, пришлось разбираться с, как минимум, тремя спорными ситуациями. Так, на участке №1249 нашли конверт с бюллетенем досрочного голосования, на котором, помимо членов УИК, расписался избиратель (обычно подписи имеют права оставлять только члены комиссии и наблюдатели). В ЦОН заявили, что это никак не нарушает избирательную процедуру.

На участке №1529 в день довыборов выяснилось, что один из членов УИК был сотрудником организации, которую возглавляет кандидат. На запрос наблюдателей в Ленинской территориальной комиссии сообщили, что ранее УИК принял решения о приостановке полномочий члена с правом решающего голоса, у которого был конфликт интересов. В итоге этот человек не будет принимать участие в установлении итогов голосования.

На том же самом участке члены комиссии для проведения надомного голосования почему-то взяли с собой больше бюллетеней, чем требовалось. Впоследствии сотрудники УИК признали, что был допущен просчет, но сама процедура надомного голосования прошла по закону: голосовали избиратели, только включенные в реестр. ЦОН эти объяснения удовлетворили.

Добавим, что примерно на половине участков в Екатеринбурге работали наблюдателями волонтеры движения «Голос»*. Однако результаты их работы узнать затруднительно, так как 11 марта Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт общественного объединения.

*организация признана иноагентом в РФ

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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