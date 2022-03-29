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Вторник, 29 марта 2022, 12:07 мск

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Победившие на довыборах в Екатеринбурге директора школ получат мандаты к концу недели

Избирком Екатеринбурга официально утвердил итоги дополнительных выборов городскую думу, которые состоялись 27 марта. В решении указано, что комиссия не получила ни одной жалобы, которая ставила бы под сомнение легитимность процедуры. Напомним, в процессе голосования Центр общественного наблюдения разбирался как минимум с тремя спорными ситуациями.

Как ранее писал «Новый День», в округе № 2 (Верх-Исетский район) победу одержала директор школы № 168 Татьяна Вяткина (60,33%). В округе № 10 (Академический район и Краснолесье) кампанию выиграла директор школы № 140 Александра Журавлева (72,43%). Обе были выдвинуты партией «Единая Россия». Общая явка на довыборы составила около 10%.

В избиркоме сообщили, что до конца недели избранным кандидатам вручат депутатские мандаты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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