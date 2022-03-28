Подведены предварительные итоги довыборов в Екатеринбурге и Качканаре

Опубликованы предварительные итоги довыборов в муниципальные думы Екатеринбурга и Качканара.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, в округе № 2 Екатеринбурга побеждает кандидат от «Единой России», директор школы № 168 Татьяна Вяткина – 60,33%. На втором месте – бизнесмен Дмитрий Дымшаков из партии «Новые люди» (17,63%). Православная активистка Оксана Иванова из «Справедливой России» набрала 6,74%. Кандидат от КПРФ Геннадий Ошуев – 6,05%. Замыкают список представитель «Яблока» Сергей Лоскутов (3,98%) и кандидат от ЛДПР Вадим Петров (3,24%). Явка избирателей составила 6,5%.

В округе № 10 первое место заняла кандидат от ЕР, директор школы № 140 Александра Журавлева (72,43%). На втором месте с большим отрывом – кандидат от СР, учитель Денис Каракоз (11,64%). Исполнительный директор ООО «Лолита» Иван Герасимов («Новые люди») получил 5,64% голосов. За коммуниста Виталия Ряписова проголосовали 4,07% избирателей, за яблочника Александра Куделькина – 1,71%, за либерал-демократа Степана Фомина – 3,14%. Явка составила 12,28%.

Также довыборы в местную думу прошли в Качканаре. На них победил единоросс Венер Хаматов – 84,5%. Второе место заняла представитель ЛДПР Наталья Атрощенкова – 5,17%. Самовыдвиженка Светлана Бызова набрала 4,80%, кандидат от «Справедливой России» Алиса Степанова – 3,87%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»