Свердловские партийцы за три месяца истратили более 23 млн рублей

За первый квартал 2022 года свердловские отделения политических партий истратили 23 млн 653 тысячи рублей. Такая информация опубликована на сайте областного избиркома.

Больше всех, 12 млн 167 тысяч рублей, израсходовали свердловские единороссы. Из этих денег 11 млн 150 тысяч ушло на содержание регионального отделения партии. Другие расходы – это проведение публичных мероприятий, организация конференции и пропаганда.

На втором месте – КПРФ. На содержание регионального отделения коммунисты потратили 3 млн 631 тысячу, на проведение конференций – 1 млн 100 тысяч, 1 млн 278 тысяч – на пропаганду.

Уральские справороссы за три месяца израсходовали 2,5 млн рублей. Из них два миллиона ушли на финансирование избирательной кампании кандидатов на довыборах в ЕГД – Оксаны Ивановой и Дениса Каракоза. Интересно, что ни одна другая партия напрямую своих кандидатов не финансировала. Однако «эсерам» это не помогло: оба вакантных мандата взяла «Единая Россия».

ЛДПР за квартал истратила всего 325 тысяч – на содержание реготделения.

На содержание областного отделения партии «Новые люди» ушло 2,2 млн рублей.

Большинство же партий, чьи отделения зарегистрированы в регионе, финансовой деятельности не вели вовсе. Среди них, например, Партия Роста, «Российский общественный союз», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России» и другие.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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