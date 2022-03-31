«Единая Россия» восстановила большинство в Екатеринбургской думе (ФОТО)

Победившие на довыборах 27 марта директора школ Татьяна Вяткина и Александра Журавлева официально стали депутатами Екатеринбургской городской думы. Сегодня председатель горизбиркома Вадим Антошин вручил избранным кандидаткам депутатские удостоверения.

Татьяна Вяткина

Напомним, дополнительные выборы депутатов по двум округам прошли в минувшее воскресенье. В округе № 2, расположенном в Верх-Исетском районе, победу одержала директор школы № 168 Татьяна Вяткина. Ее результат – 60,33% голосов избирателей. В округе № 10, в который входят Академический район и Краснолесье, кампанию выиграла директор школы № 140 Александра Журавлева. Она набрала 72,43% голосов. Обе были выдвинуты партией «Единая Россия». Общая явка на довыборы составила около 10%, причем две трети избирателей проголосовали досрочно.

Александра Журавлева

Татьяна Вяткина и Александра Журавлева займут места в думе вместо ушедших единороссов Сергея Мелехина и Николая Смирнягина. Таким образом, «Единая Россия» вернула себе большинство в ЕГД – сейчас партию власти представляют 20 из 36 депутатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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