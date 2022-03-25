Супер-явка: в Академическом на довыборах досрочно голосуют 150 человек в час

В ближайшее воскресенье в Екатеринбурге состоятся довыборы двух депутатов городской думы. Но уже сейчас на досрочном голосовании фиксируется аномальная явка. Наибольшую активность проявляют жители Академического района. Так, по информации городского избиркома, в округе № 10 по состоянию на 24 марта досрочно проголосовали 5398 человек, то есть около 6,6% зарегистрированных избирателей.

Досрочное голосование началось с 16 марта. Несложные расчеты показывают, что каждый день на избирательные участки в Академическом приходили примерно по 600 человек. С учетом того, что УИКи до основного дня голосования работают по четыре часа, получается, что каждый час досрочно голосовали около 150 жителей района. Отметим, что досрочно проголосовать можно только по уважительной причине: к ним относятся отпуск, командировка, состояние здоровья, общественные обязанности и прочее. С начала пандемии Covid-19 появилась и новая формулировка «в целях эпидемиологической безопасности».

В округе № 2, который находится в границах Верх-Исетского района, ажиотажа меньше. Однако и там досрочная явка превышает обычные среднестатистические показатели. С 16 по 24 марта в округе проголосовали 1884 человека, или 3,5% зарегистрированных избирателей.

Напомним, досрочное голосование продлится до 26 марта. В воскресенье, 27 марта, состоятся довыборы. Жители избирают двух депутатов Екатеринбургской думы, на два мандата претендуют 12 кандидатов (по шесть в каждом избирательном округе). Всего в голосовании могут принять участие свыше 135 тысяч горожан.

Ранее опрошенные «Новым Днем» политологи полагали, что явка на довыборах не дотянет и до 15%. Избирательная кампания будет тихой и предсказуемой, власть сделает ставку на административный ресурс, а оппозиционные кандидаты не станут особо сопротивляться. Частично эти прогнозы уже сбылись – в городе практически нет предвыборной агитации, а большинство горожан даже не знают, что идут довыборы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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