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Воскресенье, 27 марта 2022, 10:12 мск

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В Екатеринбурге начались довыборы. На них досрочно проголосовали уже более 8 тысяч горожан

В Екатеринбурге начались дополнительные выборы двух депутатов городской думы. Голосование проходит в избирательных округах № 2 (Верх-Исетский район) и № 10 (Академический район и Краснолесье). Сегодня в 8 часов утра открылись 65 избирательных участков. За процессом голосования будут следить видеорегистраторы, на довыборах также работают наблюдатели.

Накануне завершилось досрочное голосование, в котором за 11 дней приняли участие свыше 8 тысяч человек. По данным городского избиркома, в округе № 2 отдали голос 2134 избирателя (или 3,98%), в округе № 10 – 6022 избирателей (или 7,38%). Стоит добавить, что явка в Академическом районе была аномально высокой с первых дней досрочного голосования.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Супер-явка: в Академическом на довыборах досрочно голосуют 150 человек в час

Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

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