На довыборах в Екатеринбурге побеждают кандидаты «Единой России»

В Екатеринбурге продолжается подсчет голосов на довыборах депутатов городской думы. По данным сервиса СМС-ЦИК, который в режиме онлайн собирает информацию от наблюдателей, в двух избирательных округах с большим отрывом побеждают кандидаты партии «Единая Россия».

Так, в округе №2 с результатом 60,15% голосов лидирует директор школы №168 Татьяна Вяткина. На втором месте пока находится кандидат партии «Новые люди», предприниматель Дмитрий Дышмаков (18,4% голосов). В округе №10 на первом месте сейчас находится директор школы №140 Александра Журавлева, ее предварительный результат – 70,4% голосов. За ней с большим отставанием следует кандидат «Справедливой России», учитель и общественник Дмитрий Каракоз (12,7% голосов).

Официальные итоги довыборов станут известны утром 28 марта. Напомним, по состоянию на 18.00 была зарегистрирована явка 9,12%. Большая часть избирателей проголосовала досрочно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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