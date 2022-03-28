«Россияне не первый раз сталкиваются с трудностями», – правозащитник оценил влияние санкций на общество и бизнес

Население России в большинстве своем поддерживает спецоперацию на Украине, несмотря на санкции, введенные против нашей страны. Об этом заявил в Екатеринбурге, куда он прибыл из-за довыборов в ЕГД, Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

«Мы видим беспрецедентный режим санкций, которые связаны с физическими лицами и сферой экономики. И даже те страны, которые не присоединились к санкциям, но которые пытаются продолжить экономическое, гуманитарное сотрудничество с Россией, сталкиваются с колоссальным прессингом. Им грозят пальцем и всеми путями пытаются оттолкнуть от России, – заявил эксперт. – В этой обстановке очень важны меры поддержки всех отраслей экономики, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Встречаясь с группой предпринимателей Свердловской области, я услышал от них, что уже состоялось несколько встреч на уровне правительства региона, поднимаются вопросы поддержки, дополнительных бюджетных ассигнований, развитие импортозамещения, продовольственной безопасности. Предприниматели активно включились в диалог с органами власти.

Есть данные социологических опросов, которые показывают высокий уровень поддержки президента, люди с пониманием относятся к специальной военной операции, а уровень протестных настроений – достаточно низкий. Мы видим, что и во многих странах проходят акции поддержки России – в Израиле, Франции, Италии, и даже в Эквадоре. Они не согласны с режимом санкций, которые ударили по ним, по рядовым обывателям зарубежных стран. Они столкнулись с ростом цен на бензин, газ, товары первой необходимости. Это тоже показатель «эффективности» мер для Евросоюза, американской политической элиты. Наше население не первый раз сталкивается с трудностями, люди понимают ситуацию и стараются в этих новых условиях проявлять солидарность и спокойствие».

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

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