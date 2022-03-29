В Екатеринбурге два человека провалились под лед

На водоемах Свердловской области люди начали проваливаться под тающий лед.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, два первых случая зафиксированы на городском пруду Екатеринбурга. К счастью, обошлось без жертв – люди смогли выбраться на берег.

Спасатели отмечают, что перепады температуры способствуют быстрой деформации льда, он становится рыхлым, непрочным и по всей толщине напитывается водой. При ходьбе по такому льду создается реальная угроза провала. Добавим, что выход на лед под запрещающие аншлаги наказывается штрафом в размере до 5000 рублей. В основной группе риска находятся школьники и рыбаки-любители. Спасатели каждый год предупреждают население об опасности, но к их советам прислушиваются не все.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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