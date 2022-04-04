За четыре дня спасатели остановили 263 жителя, которые собирались выйти на весенний лед

С начала апреля сотрудники МЧС патрулируют водоемы Свердловской области, чтобы не допустить выход жителей на тонкий весенний лед. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления, за четыре дня спасатели остановили 263 человека, в том числе 27 детей. С ними провели разъяснительные беседы и предупредили об ответственности. Согласно областному законодательству, выход на лед под запрещающие аншлаги карается штрафом в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

Как ранее писал «Новый День», на городском пруду Екатеринбурга в марте провалились под лед два человека. К счастью, люди смогли самостоятельно выбраться на берег. Новых инцидентов на водоеме не было, уточнили в управлении МЧС.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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