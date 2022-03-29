Счетная палата Екатеринбурга нашла 123 нарушения в муниципальных закупках

Екатеринбургская дума утвердила первый отчет нового руководителя муниципальной счетной палаты Александра Гетманчука. Как ранее писал «Новый День», в 2021 году аудиторы провели 16 проверок в 37 учреждениях, и нашли нарушения на общую сумму 558 миллионов рублей. Это чуть меньше, чем в 2020 году (580 миллионов рублей).

В то же время Гетманчук обратил внимание на то, что количество процедурных нарушений выросло на 59,6%. Эти нарушения не несут ущерб бюджету и часто связаны с ошибками в документах. Что ставит вопрос о компетентности сотрудников, которые занимаются финансами в муниципальных учреждениях.

«Нужно разделять нарушения процедурного характера и умышленные, за которые должна следовать ответственность. В процедурных моментах надо разбираться, какова степень вины сотрудника. Иногда муниципальные предприятия допускают нарушения из-за действий главных распорядителей бюджетных средств. Так что тут нужно принимать соответствующие управленческие решения», – пояснил Александр Гетманчук, отвечая на вопросы депутатов.

В счетной палате заметили еще одну неблагоприятную тенденцию: в 2021 году при осуществлении муниципальных закупок было допущено 123 нарушения. Причем многие из них повторяются из года в год. «Почти 18% нарушений связаны с утверждением документации муниципальной закупки, 24% нарушений – это недобросовестное исполнение обязательство по контракту как со стороны поставщиков, так и со стороны заказчиков», – отметил Гетманчук.

Кроме того, муниципальные учреждения стали чаще дробить закупки, чтобы избежать проведения конкурсных процедур. Однако счетная палата видит в этом высокие коррупционные риски. При этом отмечается, что чаще нарушения выявляются у заказчиков, которые используют ФЗ-233 (закон о госзакупках отдельными видами юридических лиц), а не ФЗ-44 (закон о госзакупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Всего за минувший год счетная палата добилась возбуждения 11 административных дел и привлечения к дисциплинарной ответственности 34 должностных лиц. Также материалы проверок палаты стали основанием для двух судебных исков: по взысканию средств бюджетной субсидии и о признании недействительным контракта по итогам электронного аукциона.

Депутаты в целом остались довольны докладом главы счетной палаты, но рекомендовали ему «действовать пожестче», и чаще привлекать нарушителей к ответственности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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