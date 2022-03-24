Счетная палата Екатеринбурга выявила нарушения в бюджете на полмиллиарда рублей

Счетная палата Екатеринбурга в 2021 году выявила нарушения в бюджете на общую сумму 558 миллионов рублей. К ним относятся нецелевое использование средств, нарушение условий предоставления субсидий, недополучение и несвоевременное поступление денег, недостатки в бухгалтерском учете. Всего за прошлый год счетная палата провела 16 контрольных и 13 экспертно-аналитических проверок, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской гордумы.

Об итогах работы счетной палаты рассказал ее новый руководитель Александр Гетманчук, который получил должность 22 февраля. По его словам, в 2021 году контрольный орган устранил нарушения почти на 1 миллиард рублей (в том числе и за счет статистики прошлых лет). Всего в бюджет было возвращено 21,6 миллиона рублей.

Одним из нарушений счетная палата признавала дробление закупок. Как пояснил Гетманчук, в некоторых случаях муниципальную закупку дробили на минимальные суммы, чтобы избежать конкурсных процедур. Но это не способствует экономии городской казны.

Председатель бюджетной комиссии Елена Бондаренко заявила, что счетная палата Екатеринбурга показала эффективную работу в прошлом году. Депутаты одобрили отчет Александра Гетманчука и вынесли вопрос на ближайшее заседание думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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