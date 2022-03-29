Сегодня ночью откроется регистрация на «Тотальный диктант» по тексту Марины Степновой

Сегодня в полночь по московскому времени откроется регистрация на офлайн-площадки «Тотального диктанта», текст для которого написала известный современный автор Марина Степнова. В Екатеринбурге очных площадок будет 17. Планируется, что на них придут около тысячи человек.

«17 очных площадок будут открытыми, то есть зарегистрироваться сможет любой желающий. География их размещения очень комфортная, многие смогут выбрать даже площадку в своем районе, – рассказал сегодня на пресс-конференции координатор акции «Тотальный диктант» в Екатеринбурге, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов. – Традиционно площадками стали образовательные учреждения, библиотеки, учреждения культуры. Особая площадка будет на базе библиотеки для слепых и слабовидящих».

Чтецами станут преподаватели вузов, школьные учителя, журналисты, а также сотрудники библиотек. Медийных персон в этом году почти не будет. Зато для всех участников организаторы «Тотального диктанта» подготовили подарки. Каждый, кто напишет диктант, получит по 3 электронные книги от «ЛитРес», а отличники – по 5 книг.

Но участникам этого года придется непросто. Текст для акции написала современная писательница Марина Степнова, образный язык которой сложно воспринимать на слух.

«Современные тексты в целом сложны. Часто это метафорический язык. И Марины Степновой это тоже касается. Но чем труднее, тем интереснее, так ведь? Можно сымитировать коммуникабельность, можно сымитировать культурность, но сымитировать грамотность нельзя, – говорит доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова. – У любого автора есть особенности языка и стиля. Но команда «Тотального диктанта» работает с автором, чтобы все знаки препинания, орфограммы, трудности в написании были сняты еще на этапе подготовки такого текста для акции. Если авторский знак все-таки есть в тексте, то допускается вариативность в написании. При проверке это не будет засчитываться за ошибку».

Желающие могут еще успеть потренироваться к диктанту. 1 и 8 апреля на базе УрФУ (Ленина, 51, пресс-центр) пройдут два занятия в рамках подготовительных курсов, которые продолжаются с зимы. Также подготовка идет онлайн на официальном сайте проекта, занятия выкладываются на YouTube-канале «Тотального диктанта».

Добавим, что в этом году, как и в прошлом, будет возможность написать «Тотальный диктант» онлайн. Он будет доступен для написания в период с 09:30, 9 апреля до 02:00, 10 апреля.

Результаты диктанта участники смогут узнать 12 апреля на сайте акции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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