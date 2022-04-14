44 участника из 1110 написали «Тотальный диктант» на отлично, многих подвело слово «скучный»

В Екатеринбурге из 1110 участников на пятерку «Тотальный диктант» написали 44 человека – это примерно 3,9%. Сколько оказалось двоечников, организаторы еще не подсчитали. Но рассказали, что самой частой ошибкой в этом году стало написание слова «скучный» – уральцы писали его через «шн».

«В этом году, как и прогнозировали, в Екатеринбурге в акции приняли участие более 1000 человек – 1110, возможно, чуть больше с учетом тех, кто писал текст дома и пришлет его на проверку. После подведения предварительных итогов мы насчитали 44 отличника. Это те, кто не сделал ни одной орфографической ошибки и допустил максимум одну пунктуационную. Это 3,9% от общего количества участников», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов.

Он отметил интересную особенность: среди отличников в 2022 году больше мужчин. В прошлые годы на пять писали в основном женщины.

Долю хорошистов и двоечников еще не подсчитали. Из-за огромного количества онлайн-участников результаты подвели не окончательно. Ожидалось, что они появятся на странице «Тотального диктанта» 12 апреля, теперь сроки перенесли – искать свою оценку советуют после 18 числа.

Тем не менее заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся УрФУ Юлия Михайлова рассказала о самых частых ошибках, которые допустили екатеринбуржцы в этом году.

«Текст «Тотального диктанта» никогда простотой не отличался. И в этом году он тоже был сложным. Орфографических ошибок участники допустили меньше, чем пунктуационных. Хотя орфография была сложной, использовались устаревшие слова. Лидером среди ошибок этого года стало написание слова «скучный». Многие написали его через сочетание «шн», возможно, из-за произношения, – рассказала Юлия Михайлова. – На втором месте – слово «Черноземье», которое многие написали со строчной буквы, хотя надо было писать с прописной. Из контекста было понятно, что это топоним, название региона».

Интересно, что в Екатеринбурге были две работы, которые проверить вообще не удалось: педагоги не смогли разобрать почерк. Еще над десятью пришлось потрудиться. «Эти работы были на грани. Почерк был настолько непонятный, что еще чуть-чуть, и мы не смогли бы их проверить», – отметил Алексей Боталов.

Добавим, что церемония награждения отличников состоится 22 апреля в медиацентре УрФУ, затем там же проведут работу над ошибками. Если вы не согласны со своим результатом, можно прийти и поспорить с преподавателями.

Напомним, «Тотальный диктант» в Екатеринбурге написали 9 апреля. Текст в этом году подготовила писательница Марина Степнова, известная своими романами «Женщины Лазаря» и «Сад».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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