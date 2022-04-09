В Екатеринбурге при полных аудиториях написали «Тотальный диктант» (ФОТО)

В Екатеринбурге около тысячи человек написали сегодня очно «Тотальный диктант». Аудитории на всех площадках были заполнены. Текст автора Марины Степновой участники назвали сложным, но на подготовительных курсах к диктанту были варианты и сложнее.

Открытых площадок в этом году было 17, общая вместимость – около 1000 человек. Почти на всех регистрация закончилась за несколько дней до акции, где-то оставалось одно свободное место. Участники рассказывают, что аудитории были полными.

В Уральском федеральном университете главная площадка разместилась в «Крапивинской аудитории», открытой не так давно. Текст Марии Степновой про Воронеж читал первый проректор вуза Дмитрий Бугров. В аудитории собралась самая разнообразная публика.

«Текст был сложный. Я вроде справилась, но, конечно, до конца не уверена, – рассказала «Новому Дню» одна из участниц «Тотального диктанта» в Екатеринбурге Ольга. – Я ходила на тренировки перед диктантом, там тоже давали тексты Степновой. Они были еще сложнее, чем сегодня».

Ранее организаторы рассказывали, что текст для «Тотального диктанта» специально перерабатывался вместе с Мариной Степновой, чтобы все знаки препинания, орфограммы, трудности в написании были сняты. Если авторский знак все-таки есть в тексте, то допускается вариативность в написании. При проверке это не будет засчитываться за ошибку.

В ближайшие дни студенты старших курсов филологического факультета УрФУ проверят каждую работу участников «Тотального диктанта». Результаты должны появиться на сайте акции 12 апреля. Отличники получат пять книг от сервиса «ЛитРес», а все участники очной акции – по три.

Добавим, что в этом году, как и в прошлом, есть возможность написать «Тотальный диктант» онлайн. Он уже доступен на сайте акции, доступ закроют в 02:00, 10 апреля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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