Сегодня можно погадать, какой будет весна

29 марта по народному календарю отмечается Саввин день. Приметы гласят: если сегодня тепло, то и вся весна будет теплая и скорая.
В народе в этот день часто говорили: солнца хоть и нет, а вода все одно бежит. Если весенняя вода течет медленно, то год тяжелый будет. А если снег тает быстро, а вода бежит дружно – будет мокрое лето.
У синоптиков Росгидрометцентра, между тем, уже готов прогноз на весну, лето и начало осени. На Урале апрель и май ожидаются теплее, чем обычно, а вот с летом свердловчанам в этом году может не повезти.
Екатеринбург, Елена Васильева
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