Запись в первые классы: черновик заявления на «Госуслугах» можно заполнить уже сегодня

1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в первые классы. Битва за места в этом году будет нешуточной: на 23 тысячи детей создано 23,3 тысячи мест. Родители боятся, что в густонаселенных районах могут возникнуть проблемы. Из плюсов: заявление на «Госуслугах» можно заполнить уже сегодня, а 1 апреля просто нажать кнопку «отправить». Это ускорит процесс и повысит шанс быть зачисленным в нужную школу.

По всей Свердловской области 1 сентября 2022 года в школу пойдут 56 тысяч первоклассников. Для них создана 61 тысяча мест. В Екатеринбурге ситуация более напряженная: 23,3 тысячи мест на 23 тысячи детей.

«Абсолютно всем, каждому первокласснику мест хватит», – заявил сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Но родители все равно переживают, что их дети не попадут в ближайшую к дому школу. Для ускорения процесса записи им в этом году разрешат заранее заполнить черновик на «Госуслугах».

«С сегодняшнего дня – 30 марта – каждый родитель может начать заполнять предварительное заявление, завтра это тоже можно сделать. Но отправить его можно только 1 апреля в то время, когда стартует запись в вашем районе, – пояснил Константин Шевченко. – Особое внимание прошу обратить тех родителей, которые принимали участие в тестовой записи 27 марта. Заявление-черновик, созданное для тестирования, нужно самостоятельно удалить из ваших личных кабинетов на сайте госуслуг».

В этом году впервые родители Академического будут подавать заявления как жители отдельного административного района (ранее школы были прикреплены к Верх-Исетскому и Ленинскому). По прописке в Академическом принимают восемь школ: № 16, 19, 23, 25, 31, 79, 123, 181.

Как и в прошлом году, районы Екатеринбурга начинают подавать заявления в разное время 1 апреля.

С 00:00 – Академический, Верх-Исетский, Ленинский и Кировский;

С 06:00 – Орджоникидзевский и Чкаловский;

С 7:00 – Железнодорожный и Октябрьский.

«Не надо пытаться подать заявление раньше заявленного для вашего района времени. Это физически не получится», – предупредил Константин Шевченко.

Отметим, что первый этап записи в начальную школу продлится, как и в прошлом году, до 30 июня включительно. До этой даты принимают заявления по территориальному признаку, то есть по прописке. По опыту прошлого года заявления от родителей детей, имеющих льготы и право первоочередного зачисления, будут поступать вплоть до 30 июня, соответственно, другие дети будут опускаться в очереди.

С 1 по 5 июля будут зачислять детей, и только тогда родители узнают, хватило ли их первоклашке места в выбранном образовательном учреждении.

С 6 июля стартует вторая волна зачисления. До сентября можно будет подавать заявления в школы, к которым вы не приписаны, но только в те, где останутся свободные места.

«Я бы не хотел называть востребованные школы. Не секрет, что есть школы, где запись заканчивается в минуты. Но хотел бы обратиться к родителям, что в начальной школе важно, к какому учителю вы идете. И это часто не связано со школой, статусом или еще чем. Обратите внимание на учителя. Для этого еще есть время. Заявление на зачисление можно подать до сентября», – отметил Шевченко.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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