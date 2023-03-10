Запись в первые классы начнется 1 апреля: как узнать, к какой школе прикреплен ваш адрес

Запись в первые классы в Екатеринбурге начнется, как и в прошлые годы, 1 апреля. Уже сейчас ведется активная подготовка, чтобы процесс прошел без сбоев. Список адресов и прикрепленных к ним школ уже опубликован.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, информация по количеству мест в первых классах и количеству детей появится ближе к концу марта, тогда же расскажут о правилах приема. Но скорее всего, они не изменятся: запись начнется 1 апреля, для разных районов города будет свое временное окно, чтобы «Госуслуги» работали без сбоев. Черновик заявления обычно можно создать накануне, и в день записи просто его отправить. Это позволит сэкономить драгоценные секунды, ведь в популярных школах места заканчиваются очень быстро, буквально в первую ночь.

Посмотреть, к каким школам прикреплен ваш адрес, можно уже сейчас. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым утвердил новый перечень территорий. Принципиально ничего не изменилось, в список только внесли новые адреса домов, введенных в эксплуатацию с 1 апреля 2022 года по февраль 2023 года. Всего за это время появилось порядка 10 новых адресов в разных районах города, уточнили в мэрии. Отдельно подготовлен список адресов в садоводческих объединениях, расположенных в границах Екатеринбурга: зарегистрированные там дети тоже могут записываться в школы.

Сейчас родителям нужно проверить свои данные на «Госуслугах», а также актуализировать все данные и документы ребенка, проверить, прописан ли он официально в квартире.

Скорее всего, в этом году первый этап записи в начальную школу продлится до 30 июня включительно. До этой даты принимают заявления по территориальному признаку, то есть по прописке. После издания приказов о зачислении начнется второй этап: до сентября можно будет подавать заявления в школы, к которым вы не приписаны, но только в те, где останутся свободные места.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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