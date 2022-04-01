В первую ночь записи в первые классы родители полностью «закрыли» 32 школы

Сегодня, 1 апреля, в полночь стартовала запись детей в первые классы школ Екатеринбурга и области.

Как рассказал начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, с 00:00 до 10:00 было подано 18 тысяч заявлений, зарегистрировано – 16 тысяч, притом что всего в этом году в первый класс пойдут 23 тысячи детей. В течение двух рабочих дней после записи родители должны предоставить подлинники документов, или через портал госуслуг, или непосредственно в школе.

Как и в прошлые годы, в Екатеринбурге есть школы, которые особенно востребованы у родителей. Например, школы в новом районе Академическом – № 16 и № 19, также № 31, 63, 69. «Всего полностью укомплектованы 32 школы», – сообщил Шевченко. Но, по его словам, волноваться не стоит – места хватит всем. Подать заявление о приеме в школу по адресной привязке можно до 30 июня. С 1 по 5 июля будут опубликованы приказы о зачислении первоклассников в школы по месту регистрации. После 5 июля начнется зачисление без привязки к адресу, на свободные места. Оно продлится до 5 сентября. «Мест всем хватит точно», – подчеркнул Шевченко.

Заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин добавил, что пиковая нагрузка на систему подачи заявлений была в момент открытия и продолжалась 3-7 минут, в этот период поступало до 55 заявлений в секунду. Затем поток упал до 35 заявок в секунду, потом – до пяти. С полуночи до 8 утра в Екатеринбурге было подано 14 тысяч заявок, к 10 часам утра – уже 16 тысяч. В области подано 7 тысяч заявлений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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