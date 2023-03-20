Родители первоклашек собираются 1 апреля лично идти в приемные комиссии школ

Запись в первые классы стартует в полночь 1 апреля. Большинство планирует подавать заявление через «Госуслуги», но в родительских чатах мамы и папы всерьез планируют идти с утра в приемные комиссии школ, чтобы «повысить шансы». В мэрии уверяют, что смысла в этом нет.

Напомним, запись в первые классы в этом году стартует для всех в 00:00 1 апреля. Разделения по времени для разных районов Екатеринбурга не будет. Уже с 15 марта можно создать на «Госуслугах» заявление и в полночь только отправить его. Несмотря на это, в родительских чатах не умолкают разговоры о том, как повысить шансы ребенка попасть в нужную школу. Первого апреля в школах будут работать приемные комиссии, они тоже принимают заявления. И поскольку это будет суббота, некоторые всерьез намерены пойти в школу с утра пораньше.

Однако начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко уверяет: подача заявления лично в школе не создает никакого приоритета при зачислении.

«При подаче заявлений лично никаких преимуществ нет. Запись начинается на портале госуслуг в 00:00. На сайте школы, в которую планируете пойти, можно заранее посмотреть, какое количество мест будет открыто в первых классах. На этом все. Я бы рекомендовал все-таки пользоваться при подаче заявления «Госуслугами», – прокомментировал Константин Шевченко.

Всего в Екатеринбурге в этом году будет 23 800 первоклассников, а мест – 24 620, то есть резерв – 800 мест. По сравнению с прошлым годом количество детей, которые пойдут в школу, вырастет почти на тысячу. Интересно, что по Свердловской области ситуация обратная: в том году школы приняли 58 тысяч детей, в этом ждут 55-56 тысяч.

В Екатеринбурге больше всего первоклашек наберут школы Академического.

«Точную цифру не скажу, но около десяти параллелей первых классов будет в каждой школе Академического. Это поменьше, чем в прошлом году, потому что в районе открылись две новые интересные школы – № 31 и 123», – отметил Константин Шевченко.

Первый этап приема заявлений продлится до 30 июня. В этот период можно подавать заявления в школы, которые закреплены за адресом проживания ребенка. Но даже если ваше заявление было в числе первых, постепенно оно может опуститься вниз: сначала дают места льготникам. Первоочередное право на зачисление имеют дети военнослужащих (в том числе, дети мобилизованных и участников СВО), полицейских, сотрудников МЧС, ГУФСИН и так далее, а также – братья и сестра детей, которые уже посещают данную школу. Полный список таких льготников есть на сайтах органов управления образования. Если становится понятно, что места кончились, нужно подать заявление в другое образовательное учреждение по прописке.

С 6 июля начнется второй этап приема заявлений – уже без учета прописки. Он продлится до 5 сентября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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