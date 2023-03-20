В минобре рассказали, почему не стоит отдавать ребенка в школу до 6 лет и как проверить его готовность

В Свердловской области есть единичные случаи, когда ребенка отдают в школу еще до того, как ему исполнилось 6,5 лет. Как правило, родители считают, что одаренному малышу уже скучно в садике. Но не всегда учитывают физиологию.

В первые классы по всей России принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Но если родитель пятилетнего малыша считает, что его ребенок готов учиться, он может пройти психолого-медико-педагогическую комиссию, которая примет решение о готовности к смене вида деятельности с игровой на учебную.

«В Свердловской области это единичные случаи, когда ребенок до шести лет приходит в школу, потому что программа дошкольного образования заканчивается для ребенка в 6,5-7,5 лет. И психологи, и физиологи рекомендуют дождаться возраста начала смены молочных зубов на основные. Это такой показатель – что костная система и опорно-двигательный аппарат готовы к тому, что ребенок будет меньше двигаться и больше находиться в статичном положении, – рассказала в «ТАСС-Урал» начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская. – Родителям, которым кажется, что их ребенок уникален, что он больше знает, умеет и ему пора в школу, – таким родителям надо все взвесить со специалистами. Для этого есть система сопровождения, которая подскажет, насколько ребенок готов и физиологически, и психологически к другому режиму. Потому что любая школа дает нагрузку: и интеллектуальную, и нагрузку на глаза и осанку».

Всего в этом году в школы Свердловской области пойдут 55-56 тысяч первоклассников. Мест создано на четыре тысячи больше. Запись в первые классы начнется 1 апреля в полночь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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