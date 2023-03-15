С сегодняшнего дня родители Екатеринбурга могут заполнить черновик заявления на запись в первые классы

Сегодня, 15 марта, на портале госуслуг откроется доступ к заполнению черновика заявления в первые классы. Родители могут заранее внести все необходимые данные, проверить их корректность и сохранить. А в полночь 1 апреля останется только отправить заявление, сэкономив время.

Напомним, запись в школу в Екатеринбурге стартует в 00:00 первого апреля. В этом году не будет деления по времени для разных районов, как это было в прошлом. В мэрии уверены, что портал госуслуг выдержит нагрузку. Всего к 1 сентября в образовательных учреждениях города откроют 24 600 мест для первоклассников. В мэрии уверяют, что мест хватит всем.

Первый этап приема заявлений продлится до 30 июня. В этот период можно подавать заявления в школы, которые закреплены за адресом проживания ребенка. Как правило, родители стараются отправить документы в первые часы, чтобы занять место в выбранной школе. Если становится понятно, что места кончились, нужно подать заявление в другое образовательное учреждение по прописке.

Посмотреть, к каким школам прикреплен ваш адрес, можно уже сейчас. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым утвердил новый перечень территорий. Принципиально ничего не изменилось, в список только внесли новые адреса домов, введенных в эксплуатацию с 1 апреля 2022 года по февраль 2023 года. Всего за это время появилось порядка 10 новых адресов в разных районах города, уточнили в мэрии. Отдельно подготовлен список адресов в садоводческих объединениях, расположенных в границах Екатеринбурга: зарегистрированные там дети тоже могут записываться в школы.

На втором этапе (с 6 июля по 5 сентября 2023 года) можно будет записаться на свободные места, прописка в этот период не учитывается.

Если вы подаете заявление через «Госуслуги», то в течение двух рабочих дней после получения уведомления о регистрации заявления надо предоставить подлинники документов в МФЦ или ЦМУ. Также можно подать заявление лично в МФЦ и ЦМУ, либо в приемной комиссии школы (график работы у каждой – свой).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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