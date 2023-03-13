Екатерина Сибирцева: «В Академическом школ достаточно»

Городским властям Екатеринбурга удалось справиться с дефицитом мест в школах Академического района. Такое заявление сделала на встрече с журналистами замглавы города Екатерина Сибирцева.

«В Академическом школ уже достаточно, спрос удовлетворим. Тем более открыли 123-ю и 31-ю школы, – сообщила чиновница. – Сложная ситуация – на левобережном Уктусе. Там есть острая необходимость в школе. В апреле проведем конкурс на строительство школы на Рощинской. Проектная документация уже готова».

Напомним, ранее застройщик раскрыл основные характеристики проекта «Академический 2», который планируется построить на юге Екатеринбурга к 2040 году. Здесь возведут 1,9 миллиона квадратных метров жилья для 64 тысяч человек. Для детей построят 11 детсадов на 3650 мест и пять школ на 7500 мест, а также откроют организации дополнительного образования.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Елена Владимирова

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