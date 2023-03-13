Девелопер рассказал, сколько школ и детсадов построят во второй очереди Академического до 2040 года

Застройщик раскрыл основные характеристики проекта «Академический 2», который планируется построить на юге Екатеринбурга к 2040 году. Здесь возведут 1,9 миллиона квадратных метров жилья для 64 тысяч человек. Для детей построят 11 детсадов на 3650 мест и пять школ на 7500 мест, а также откроют организации дополнительного образования.

Покупатели жилья в новостройках в последние годы предпочитают приобретать не просто квартиру, а определенный стиль жизни, что требует инфраструктурных решений. Исходя из этого, АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») при планировании проекта второй очереди района заботится о создании живого, зеленого удобного общественного пространства, а также учитывает необходимость строительства социальных объектов.

«Второй Академический», напомним, расположится на юге Екатеринбурга, в границах улицы Лучистой – ЕКАДа – Полевского тракта – поймы реки Патрушихи. Поэтапно здесь возведут жилые дома разной высотности: от 6 до 24 этажей. Чтобы у жителей не возникало проблем с местами в детсадах и школах, объекты планируются на этапе проектирования. Всего построят 11 детсадов на 3650 мест и пять школ на 7500 мест, а также организации дополнительного образования на 4000 мест и школу искусств на 515 мест.

Все кварталы нового Академического будут строиться по уже отработанному принципу существующего района: с системами пешеходных бульваров и аллей, по которым можно будет дойти до парковой зоны. Вдоль всех магистральных улиц построят велодорожки шириной три метра. Открытые стоянки будут выведены за пределы дворов, чтобы дети и взрослые могли безопасно и комфортно гулять.

Что касается транспортной доступности, то кроме автобусов и маршрутных такси проектом предусмотрено размещение трамвайного депо в юго-восточной части проектируемой территории. Проектом наземного метро предусмотрен запуск электрички вдоль ЕКАДа.

В перспективе на территории «Академического 2» появятся свой торгово-развлекательный центр, больница, поликлиника, спортивный комплекс.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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