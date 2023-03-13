В мэрии рассказали о новшествах при записи в школу

Запись в первые классы школ Екатеринбурга в этом году начнется во всех районах одновременно. Кроме того, составить черновик заявления родители смогут уже 15 марта.

Об этом рассказала на встрече со СМИ замглавы города Екатерина Сибирцева. «Будем использовать федеральный портал госуслуг, и не думаю, что будут проблемы. Все районы будут открыты в 00 часов, по времени их разносить не будем», – объяснила она. Возможность заполнить черновик заявления появится уже с 15 марта. Сама запись начнется 1 апреля. Всего в этом году школы Екатеринбурга примут 24 600 первоклассников.

Кроме того, выросло число категорий детей, которых принимают в школу на льготных основаниях. К родным братьям и сестрам добавили детей, которые находятся под опекой, а также братьев и сестер, которые не живут вместе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Елена Владимирова

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