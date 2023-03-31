Сегодня в полночь стартует запись детей в первый класс: что надо помнить родителям

Сегодня в 00:00 стартует запись детей в первые классы. Отправить заявление в полночь можно будет на портале госуслуг, а завтра утром приемные комиссии откроются в школах.

Первый этап подачи заявлений продлится с 1 апреля по 30 июня. В это время принимают заявления по прописке: за каждым адресом закреплены определенные школы. Уже сейчас можно составить электронный черновик заявления, либо проверить все данные, если черновик вы заполнили ранее. В нужное время останется только отправить его. Обратите внимание, что в этом году в Екатеринбурге не будет деления по времени старта по районам: для всех районов запись начнется ровно в 00:00 1 апреля.

Отметим, что даже если вы успели отправить заявление в полночь, это не дает 100% гарантию попадания в нужную школу. Есть несколько категорий льготников, которые имеют первоочередное право зачисления. Чем больше таких родителей подадут заявление в вашу школу (причем подавать они могут до 30 июня), тем ниже в очереди опустится ваша позиция.

У кого есть право на льготу:

• у детей, чьи старшие братья или сёстры учатся в выбранной школе;

• у детей военнослужащих (в том числе, участников СВО);

• у детей сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы;

• у детей судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, если они поступают в школу с интернатом;

• у детей, проживающих на закреплённой за школой территории.

Право на льготу нужно подтверждать документами.

Решение о зачислении будет принято в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений (30 июня). Еще через 3 рабочих дня данные о зачислении появятся на портале госуслуг в личном кабинете.

Второй этап зачисления в первые классы начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период детей принимают без привязки к месту проживания, но только при наличии свободных мест.

Добавим, что наиболее напряженная ситуация обычно складывается в Екатеринбурге. В этом году в первые классы в городе пойдет 23 800 детей, а мест создано 24 620. Скорее всего, борьба за популярные школы будет в Академическом и на Уктусе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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