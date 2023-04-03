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Понедельник, 3 апреля 2023, 11:44 мск

Новости Екатеринбург

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Родители первоклассников за выходные подали 18 тысяч заявлений на 24 тысячи мест

За первые двое суток родители Екатеринбурга подали почти 18,6 тысячи заявлений на зачисление в первые классы. Всего в школах создано 24,6 тысячи мест, но в некоторые школы уже не попасть.

«С полуночи 1 апреля до полуночи 3 апреля было зарегистрировано 18 579 заявлений, из которых 17 223 поданы через «Госуслуги», 1141 – лично в школах, 78 – в МФЦ, 137 – «Почтой России». Подтверждено 7099 заявления, к 2663 заявлениям загружены скан-копии документов через электронный сервис», – сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

Всего в этом году в Екатеринбурге в первые классы в городе пойдет 23 800 детей, а мест создано 24 620. Родители рассказывают, что в некоторых школах уже все занято. Например, еще в воскресенье в школы № 40, 123 и другие было подано больше заявлений, чем мест. Однако в случае если заявления не подтвердят документами, шансы еще будут.

Напомним, запись в первые классы в Екатеринбурге стартовала в ночь на 1 апреля. В первые часы было подано 17 тысяч заявлений.

«Сбои в системе касались только новостроек, которые еще не имеют полицейского адреса и не закреплены за школами или не внесены в электронную стстему. По имеющейся информации, таких случаев зафиксировано около 20. По каждому из них ведётся индивидуальная работа. В любом случае время подачи заявления фиксируется на Госуслугах. Заявления будут разобраны персонально и добавлены в очередь согласно времени подачи», – сообщали ранее в мэрии Екатеринбурга.

Первый этап зачисления продлится до 30 июня. Затем в течение трех дней школа издаст приказы на каждого ребенка.

Второй этап зачисления в первые классы начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период детей принимают без привязки к месту проживания, но только при наличии свободных мест.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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© 2023, РИА «Новый День»

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