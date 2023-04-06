Прокуратура запустила горячую линию по жалобам на зачисление в 1 класс

В Екатеринбурге прокуратура запустила горячую линию для жалоб на зачисление в первые классы. Обращения можно оставить по телефону: 229-59-24. «При обращении на телефон горячей линии необходимо указывать сведения о родителях либо о ребенке, образовательной организации, способе подачи заявки и документов», – отметили в пресс-службе прокуратуры. Кроме того, заявители могут прийти на личный прием прокуратуру города по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 54. Часы приема с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 ежедневно.

Напомним, в ночь на 1 апреля стартовал прием заявлений в первые классы. За первые двое суток родители Екатеринбурга подали почти 18,6 тысячи заявлений. Традиционно в Екатеринбурге распределение проходит со скандалами: мест в типовых школах не хватает даже для тех, кто идет по прописке, «Госуслуги» в ночь записи подвисают, а по итогам прокуратура возбуждает уголовные дела на родителей, сделавших липовые прописки.

Екатеринбург, Марина Иванова

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