В Екатеринбурге число поданных заявлений в первые классы приближается к 20 тысячам

В Екатеринбурге за пять дней записи в первые классы родители подали более 19,5 тысячи заявлений на 24,6 тысячи мест.

«Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, по состоянию на 6 апреля 2023 года всего в государственной информационной системе Свердловской области «Единое цифровое пространство» зарегистрировано 39 619 заявлений, из них 19 553 заявления – в Екатеринбурге. Речь о закрытии приема детей в первые классы в настоящий момент не идет, поскольку первый этап приемной кампания продлится до 30 июня», – сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики губернатора.

Таким образом, в Екатеринбурге вакантными остаются около 5 тысяч мест в школах, а в целом по области – более 15 тысяч. Ранее в мэрии города сообщали, что 21 школа уже завершила прием заявлений (все родители принесли оригиналы документов и подтвердили подданные онлайн заявки). Но мест должно хватить всем – планируется, что 1 сентября в первые классы пойдут 23 800 детей.

Напомним, запись в первые классы в Екатеринбурге стартовала в ночь на 1 апреля. Первый этап зачисления продлится до 30 июня. Затем в течение трех дней школа издаст приказы на каждого ребенка.

Второй этап зачисления в начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период детей принимают без привязки к месту проживания, но только при наличии свободных мест.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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