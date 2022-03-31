В Екатеринбурге арестовали водителя за отказ снимать тонировку

Житель Екатеринбурга получил 5 суток административного ареста за нежелание снять тонировку с автомобиля. До этого он пять раз привлекался к административной ответственности за указанное нарушение.

Как сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции, 24-летний водитель автомобиля Kia Rio игнорировал требования сотрудников полиции и продолжал ездить с тонированными стеклами. Только с начала 2022 года на него было составлено пять административных протоколов.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга расценил действия молодого человека как пренебрежительное отношение к Правилам дорожного движения и законному требованию сотрудников ГИБДД. В связи с этим суд назначил более жесткое наказание в виде ареста.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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