Высокопоставленный гаишник отделался штрафом в 500 рублей за тонировку

Глава Межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Игорь Заховаев, который был пойман за нарушение на дороге – он ездил на автомобиле, закатанном вкруг тонировкой, – понес за это наказание в соответствии с КоАП РФ. За нарушение был составлен протокол и выписан штраф – на 500 рублей. То, что сотрудник ведомства, которое должно пресекать нарушения на дороге, сам пренебрег правилами, не посчитали попранием служебной дисциплины. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на руководство Госавтоинспекции.

«Сотрудник, о котором идет речь, служебную дисциплину не нарушал. За выявленное нарушение он привлечен к административной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД регулярно проводят в Екатеринбурге рейды «Тонировка», в марте за отказ снять пленку со стекол водитель из уральской столицы был арестован на пять суток.

Екатеринбург, Елена Сычева

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