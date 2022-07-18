российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 июля 2022, 10:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Высокопоставленный гаишник отделался штрафом в 500 рублей за тонировку

Глава Межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Игорь Заховаев, который был пойман за нарушение на дороге – он ездил на автомобиле, закатанном вкруг тонировкой, – понес за это наказание в соответствии с КоАП РФ. За нарушение был составлен протокол и выписан штраф – на 500 рублей. То, что сотрудник ведомства, которое должно пресекать нарушения на дороге, сам пренебрег правилами, не посчитали попранием служебной дисциплины. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на руководство Госавтоинспекции.

«Сотрудник, о котором идет речь, служебную дисциплину не нарушал. За выявленное нарушение он привлечен к административной ответственности», – сообщили в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД регулярно проводят в Екатеринбурге рейды «Тонировка», в марте за отказ снять пленку со стекол водитель из уральской столицы был арестован на пять суток.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На Урале начались облавы на тонированных – поймали уже 55 человек / В Екатеринбурге арестовали водителя за отказ снимать тонировку

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,