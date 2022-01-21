На Урале начались облавы на тонированных – поймали уже 55 человек

В Екатеринбурге начались рейды против тонировки, которые проводят сотрудники Госавтоинспекции. За один день полицейские привлекли к ответственности 55 водителей, еще 17 гражданам были выданы требования, обязывающие устранить тонировку в течение 10 суток.

В 2021 году в Екатеринбурге свыше 23 тысяч водителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований к светопропусканию автостекол. Административный штраф за данное правонарушение составляет 500 рублей», – напомнили в управлении ГИБДД города, уточнив, что за повторное нарушение автомобилистам, которых уже ловили на тонировке, грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы сроком от 40 до 120 часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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