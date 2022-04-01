«Два филина-инвалида уже пять лет дают потомство», – сотрудник «Холзана» рассказал о своих питомцах

Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» под Сысертью принимает раненых пернатых не только со всей России – пациентов привозят и из-за рубежа. Если птица после травмы не может вернуться в дикую природу, она остается в «Холзане» и даже иногда находит себе пару. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции старший научный сотрудник «Холзана» Руслан Салимов.

«Большинство хищных птиц не размножаются в неволе из-за стресса, но есть пары, которые не боятся людей. Например, у нас уже пять лет дает потомство пара филинов-инвалидов. У самки нет крыла, у самца – травма головы, но они приносят здоровых птенцов. Еще есть пара бородатых неясытей, где у самки нет одного глаза, у самца травмы головы, пара тоже успешно размножается», – рассказал Салимов.

Чаще всего в «Холзан» попадают хищные птицы, раненные браконьерами или попавшие под машину, но бывают и другие печальные случаи. Например, в январе этого года в центр попал молодой белоплечий орлан из Магадана. По словам Салимова, у птицы была печальная судьба. Еще птенцом люди достали его из гнезда, вырастили, а потом использовали для фотосессий с туристами. Затем наступила осень, туристы разъехались, и птицу просто выбросили. Его спасли и отвезли в «Холзан» зоозащитники. «Он привык к людям, бегает по пятам, как собачка. Рыбу он ловить не умеет, поэтому в дикой природе не выживет, хотя здоров физически», – добавил Салимов.

В прошлом году впервые в России в «Холзане» появились орлы-скоморохи, которые обитают только в Африке. С директором центра связались люди, которые хотели передать ему нескольких раненых птиц. Из Судана их самолетом перевезли в Ереван, а оттуда – в Екатеринбург. Им построили вольер из двух частей, одна из который отапливается, там они проводят зиму, летом они могут жить в обычном вольере. К сожалению, травмы у этих птиц неизлечимые, жить в природе они не смогут, хотя сейчас уже чувствуют себя хорошо. «Холзан» планирует этим летом отправить их на ПМЖ в свой филиал в Крыму, где птицам будет теплее.

Фото: holzan.ru

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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