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Пятница, 15 декабря 2023, 09:59 мск

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В парк Маяковского прилетела краснокнижная полярная сова (ФОТО)

Фото: парк Маяковского

В екатеринбургский парк Маяковского прошлой ночью прилетела редкая птица – белая полярная сова (занесена в Красную книгу).

Сотрудники парка рассказали, что сова выглядела не совсем здоровой, но они о ней позаботились: «Чувствовала себя она явно не очень, сидела на дровнице и не шевелилась, вся в снегу и инее. Мы связались со специалистами, отвезли птицу в клинику, где ее согрели, накормили и обследовали. Теперь с совой все нормально, состояние уже лучше, опасность не угрожает. Вероятно, после восстановления она отправится в реабилитационный центр для хищных птиц».

Они также напомнили, что если вы нашли дикое животное или птицу, бесполезно нести его в зоопарк – у его сотрудников нет бюджета для содержания найденышей. Можно отнести животное для обследования и лечения в специализированную ветеринарную клинику, но там помощь будет оказана только платно.

Добавим, на Урале уже несколько лет существует Центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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