На Тюменском тракте столкнулись восемь машин (ФОТО)

На Тюменском тракте за несколько минут случилось сразу шесть мелких аварий. Ехавший в сторону Екатеринбурга автомобиль «Лада Ларгус» занесло, и он съехал с проезжей части. Следовавшие за ним машины стали притормаживать. На это не успели среагировать водители, которые находились в хвосте потока, и врезались в едущие впереди авто. В результате несколько легковушек собрали «паровозик».

По данным городской госавтоинспекции, восемь автомобилей получили механические повреждения. Сейчас на этом участке работают сотрудники ГИБДД и регулируют движение.

Напомним, в Екатеринбурге в течение нескольких часов шел сильный снегопад. На дорогах образовалась гололедица. Госавтоинспекция советовала неопытным водителям отказаться сегодня от поездок на личном транспорте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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