Екатеринбург завалило снегом. ГИБДД просит отказаться от поездок на автомобилях (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня с утра идет сильный снегопад, о котором накануне предупреждали метеорологи. На дорогах плохая видимость, и сотрудники ГИБДД просят неопытных водителей отказаться от поездок на машине. По прогнозам метеорологов, снег в Екатеринбурге будет продолжаться еще два часа. Сейчас в городе регистрируются пробки в 7 баллов.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей по возможности ограничить поездки на личном транспорте, поездки по трассам региона лучше перенести на более благоприятное время. При управлении транспортными средствами выбирать пониженную скорость, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. Именно в период снегопадов в регионе регистрируется максимальное количество ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В период снегопадов дорожные полицейские будут патрулировать региональные трассы и предупреждать водителей об опасных участках дорог.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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