В Екатеринбурге потеплело, город накрыло туманом

Екатеринбург заволокло туманом, он не рассеивается с самого утра.

Верхушки екатеринбургских небоскребов скрылись во мгле, которая накрыла город с самого утра. Также сегодня на улицах потеплело, днем столбики термометров поднимались до +9 градусов, хотя вчера было -2 °С. Завтра температура воздуха будет еще выше: +11 градусов.

Этой весной погода на Урале особенно непредсказуемая. Например, 1 апреля прошли обильные снегопады.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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