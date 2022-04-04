Автомобилисты нашли причину пятичасовых пробок на трассе Екатеринбург – Пермь (ВИДЕО)

Уральцы, которым не повезло накануне ехать по трассе Екатеринбург – Пермь, застряли в пятичасовый пробках. Автодорога должна стать в будущем участком скоростной магистрали до Казани и связывать Урал через столицу Татарии с Москвой, однако пока состояние трассы удручающее, рассказали «Новому Дню» автомобилисты.

Причина пробок на трассе

Пробки на Р242 накануне, по версии автолюбителей, были спровоцированы не осадками или авариями, а плохим состоянием дорожного полотна на участке возле Киргишан и Дружинино. Глубокие ямы приходилось объезжать на низкой скорости, из-за чего скопились вереницы грузовых и легковых автомобилей.

В Уралуправтодоре, который эксплуатирует трассу Екатеринбург – Пермь, пообещали предоставить комментарий по поводу ситуации.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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