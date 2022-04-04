Дорожники рассказали о семикратном росте трафика на трассе Екатеринбург – Пермь

На трассе Екатеринбург – Пермь, где вчера автомобилисты стояли по 5 часов в пробках неподалёку от Ревды, был зафиксирован семикратный рост трафика. «На участке, о котором идёт речь, со 100 машин в час был рост трафика до 600-700 автомобилей. К тому же этот участок путепровода не четырёхполосный, а только двух», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Уралуправтодора.

В дорожном предприятии рассказали, что уже в следующем году участок расширят до четырёх полос, как и другие двухполосные отрезки на трассе Екатеринбург – Пермь. Это будет сделано в рамках глобальной реконструкции и строительства скоростной дороги Екатеринбург – Казань.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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