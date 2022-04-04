Сайты всех судов Свердловской области перестали работать

Сайты всех муниципальных судов, равно как и областного суда Свердловской области, перестали работать. Сегодня с утра зайти на них невозможно – система выдаёт ошибку 502.
В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили «Новому Дню», что это не результат хакерской атаки, а обычная техническая неисправность. «У нас московская техподдержка, ситуация не у нас одних, но это не атака, обычная история. Надеемся, в течение дня все починят», – пояснили агентству.
Екатеринбург, Елена Сычева
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