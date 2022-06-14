Сайты судов Свердловской области перестали работать, картотека дел недоступна

В Свердловской области пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам судов. При попытке открыть страницу – «не удается получить доступ к сайту». Картотека дел временно тоже не доступна.

На текущий момент не удается зайти на сайты районных судов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова и других гордов. Доступ на страницу Свердловского областного суда тоже ограничен: у некоторых пользователей получается зайти на главную, но при попытке перейти в другие разделы снова ошибка доступа.

В пресс-службе Свердловского областного суда «Новому Дню» подтвердили, что с сайтами судов наблюдаются проблемы. Но, поскольку сервера судов находятся в Москве, устранением проблем занимаются столичные специалисты. Что является причиной технических неисправностей, в регионах не знают: возможно сбои, возможно – атака.

«Картотека дел, к сожалению, действительно не доступна, поскольку хранится на сайтах судов», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в последнее время хакерские атаки на сайты правительственных органов и судов участились. В Свердловской области сайты арбитражных судов подвергались DdoS-атаке в марте , сайты районных и областного судов – в апреле.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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