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Вторник, 5 апреля 2022, 11:11 мск

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Уралец, выбросивший младенца из окна, на 4,5 года лишен свободы

Краснотурьинский городской суд вынес приговор жителю Североуральска, который пытался убить новорожденного ребенка своей знакомой.

Преступление было совершено в июне 2019 года, когда подсудимому было 17 лет. Юноша выкинул младенца из окна первого этажа на бетонную отмостку дома. Ребенка спас случайный прохожий, который увидел действия парня и успел подхватить новорожденного. Как выяснилось позже, в момент преступления матери ребенка не было дома. Перед тем как уйти, она распивала алкоголь вместе с осужденным. Сейчас женщина лишена родительских прав.

Молодого человека судили в декабре 2019 года, Североуральский городской суд вынес ему оправдательный приговор. После апелляции прокурора приговор был отменен, и уголовное дело отправили на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе. В ноябре 2020 года Североуральский городской суд признал мужчину виновным в покушении на убийство на ребенка и назначил ему условный срок: 4 года с испытательным сроком в 2 года. В сентябре 2021 года по решению Седьмого кассационного суда в Челябинске приговор был вновь отменен в связи с нарушением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Дело было направлено в Краснотурьинск, где обвиняемого приговорили к реальному лишению свободы.

«Краснотурьинский городской суд, с учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого (преступление совершено осужденным в несовершеннолетнем возрасте) назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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