На Урале отменили оправдательный приговор юноше, выбросившему новорожденного из окна

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор, который был вынесен в декабре прошлого года в отношении 17-летнего жителя Североуральска. Молодой человек выбросил новорожденного ребенка из окна. Юношу обвиняли в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), но местная инстанция не нашла состава преступления в действиях подсудимого.

Решение в декабре 2019-го обжаловала прокуратура, и сегодня Свердловский облсуд принял решение – отправить уголовное дело на новое судебное разбирательство в ином составе.

Сам инцидент, о котором идет речь, произошел в июне 2019-го. 17-летний парень был в гостях у своей знакомой. Пока та вышла в магазин, он выбросил ее новорожденного малыша в окно. По счастью, ребенок не погиб и не пострадал – стоящего на подоконнике нетрезвого молодого человека с младенцем в руках увидел 44-летний местный житель, который моментально среагировал и поймал мальчика на руки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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