Налоговые поступления от самозанятых выросли в 10 раз – до 555 миллионов рублей

За прошлый год самозанятые в Свердловской области заплатили 554,7 миллиона рублей налогов. Это в 10,7 раза больше, чем годом ранее, когда поступления составили 51 миллион.

«Специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход – был введен в Свердловской области с 1 января 2020 года. На 1 января 2022 года количество зарегистрированных самозанятых составило 114,3 тысячи человек, в том числе 5,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Объем налоговых поступлений на эту дату – 554,7 миллиона рублей, что в 10,7 раза больше по сравнению с 1 января прошлого года», – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.

Несмотря на экономические сложности, рост числа самозанятых продолжается – с начала года их количество выросло почти на 18 тысяч человек. А сумма уплаченного налога составила 224,8 миллиона рублей. Более половины из всех самозанятых параллельно работают и на других предприятиях (это допускается законом). А вот работодатели порой нарушают правила, увольняя сотрудников и затем нанимая их как самозанятых по гражданско-правовым договорам.

«Как только такая возможность появилась, был соблазн для работодателей прекратить трудовые отношения с работниками, заключить гражданско-правовой договор и экономить на налогах на фонд оплаты труда. Соблазн перевести сотрудников в статус самозанятых и экономить на выплатах, – пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. – Но закон запрещает заключать гражданско-правовые договоры с самозанятыми, которые ранее работали на этом предприятии (в течение последних 2 лет). В первые годы, когда только появились самозанятые, проверки на предприятиях не проводились. Но сейчас они начались, и уже выявлены нарушения».

Начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина подтвердила, что такие случаи есть, но они пока не массовые.

«По прямым нарушениям выявлено около 400 случаев, где мы однозначно видим, что физическое лицо в течение предыдущих двух лет было трудоустроено на предприятии, а сейчас имеет договор с предприятием как самозанятый. Ситуация не массовая. Всего у нас 20 тысяч юридических лиц имеют какие-либо взаимоотношения с самозанятыми», – прокомментировала Смирнягина.

Структура самозанятых с прошлого года не изменилась. Из числа тех, кто указал сферу деятельности, 7% занимается перевозкой пассажиров и грузов, 2,7% работают в сфере маркетинга, 2,5% – в строительной сфере, 2% торгуют своими товарами и так далее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»